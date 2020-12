Choisir son sapin de noël

Parce qu’en cette période de l’année, proche des fêtes de noël, il est difficile de concevoir le cadeau sans le sapin, nous avons fait le choix de vous proposer cet article, dans le but de vous aider à choisir le meilleur sapin de noël pour habiller votre salon. Sapin naturel ou artificiel ? Vert, coloré, pré-éclairé ? Quel taille choisir ? Nous tacherons donc ici de répondre à toutes ces questions et vous obtiendrez ainsi toutes les réponses nécessaires qui vous aideront à trouver l’arbre de noël adapté à vos besoins.

Sapin de noël naturel ou artificiel ?

Sortir un sapin en plastique de son lieu de stockage chaque année n’est pas tout à fait la même chose que de se rendre dans une ferme de sapins de Noël ou une pépinière locale et de rapporter à la maison un arbre de Noël frais et vivant. Pour de nombreuses personnes qui célèbrent Noël, un vrai sapin est un symbole festif et romantique de la famille, de la tradition et de la nostalgie. Dans de nombreux foyers, c’est un produit de base saisonnier non négociable dont les avantages l’emportent de loin sur les inconvénients. Et ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Une enquête récente ayant interrogé 2 000 parents européens ayant des enfants de 17 ans et moins qui fêtent Noël, révèle que les personnes qui achètent de vrais sapins de Noël sont plus susceptibles d’accorder une grande valeur à la création de nouvelles traditions en famille que celles qui préfèrent les arbres artificiels. Dans la même enquête, les participants ont déclaré que l’achat d’un sapin de Noël était leur tradition de fin d’année préférée, et qu’elle reste l’une de leurs expériences préférées avec leurs propres enfants (juste derrière l’achat de cadeaux pour mettre sous le sapin). Donc, si vous êtes sur la sellette, selon les personnes interrogées, un sapin naturel est tout simplement irremplaçable.

Vert, coloré, éclairé … quel sapin choisir ?

Le bonheur de notre famille lors de ces fêtes de fin d’année repose lourdement sur vos épaules lorsque vous essayez de choisir entre un sapin de Noël rose, doré ou vert. D’accord, espérons que leur bonheur ne dépende pas de la couleur de l’arbre, mais c’est une décision délicate. Avec une variété d’options quasi infinie grâce aux arbres artificiels, certains auront sans aucun doute l’envie de varier et de se passer de l’habituel vert. Et, inversement. Voici quelques conseils pour vous aider à décider quelle couleur d’arbre vous convient le mieux. Notez au passage que nous vous conseillons la lecture de cet article si vous désirez sélectionner le meilleur sapin artificiel pour votre habitation.

Si les fêtes de noël impliquent pour vous de nombreux invités, vous pouvez réfléchir à ce qu’ils apprécieraient davantage. Par exemple, si votre grand-mère vient pour le dîner de Noël, vous devrez peut-être suivre la traditionnelle route des arbres verts. Un sapin violet pourrait lui faire un choc. Choisissez quelque chose que vos invités et votre famille apprécieront. Mais n’oubliez pas non plus qu’en fin de compte, c’est vous qui allez vivre avec votre choix, année après année.

Si vous avez une grande collection de décorations rouges, vertes et blanches, un arbre vert traditionnel pourrait être le meilleur choix. Il est aussi important de tenir compte de l’emplacement lorsque vous choisissez la forme et la hauteur de votre arbre. Il en va de même pour la couleur. Vous pouvez acheter un arbre coloré dans l’intention de l’assortir à une pièce de votre maison.

Tout comme vous achèteriez des coussins de couleur assortie, des objets d’art ou des bibelots de table basse, le choix d’un sapin de Noël ne devrait pas être différent. De plus, si vous n’êtes pas prêt à faire le grand saut dans les couleurs, un sapin de Noël vert classique est une valeur sûre pour presque toutes les pièces.

Choisir la taille de son sapin de noël

Les sapins de Noël d’une hauteur de 120 cm à 180 cm parfaits pour les endroits où l’espace est limité. Ces tailles font partie des plus populaires pour les petits logements ou pour des pièces annexes. Ils peuvent facilement être placés sur une table basse, un comptoir de cuisine ou dans un coin. Soyez créatifs avec les lumières et les ornements de votre arbre, ainsi qu’avec le socle sur lequel où il se trouve. Installez-le sur des caisses en bois, des seaux, un panier en osier, des livres ou des boîtes de bonbons d’époque pour une présentation charmante.

Pour les espaces étroits où vous ne pouvez pas vous accommoder de la largeur d’un arbre complet, vous pouvez faire le choix d’un sapin mince (SLIM). ces modèles proposent des bases beaucoup moins larges.

2 mètres, c’est la hauteur moyenne d’un sapin de Noël. C’est le choix le plus populaire pour les foyers de taille moyenne. Il est idéal pour les espaces dont les plafonds standards sont de 2m50.

Les sapins de Noël plus hauts que 240 cm sont idéaux pour les grands espaces avec des plafonds plus hauts que d’habitude. Ne soyez pas timide. Faites de ce sapin votre principale attraction si vous avez un plafond voûté ou un espace vertical supplémentaire à disposition. Placez-le à l’extérieur, sur votre porche ou votre patio, comme décor de fête. Plus c’est grand, mieux c’est !

Notez qu’il faudra quoi qu’il en soit toujours prévoir une marge de 25 à 30 centimètres entre la cime de l’arbre et votre plafond.

Voici donc quelques conseils qui, nous n’en doutons pas, vous aideront à bien choisir votre sapin de noël pour les fêtes de fin d’année 2020.